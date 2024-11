Nicolas Cage sarebbe in trattative finali per tornare nei panni di Ghost Rider

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

in “” perneidiIl futuro disembra essere ricco di supereroi. Mentre è impegnato nelle riprese della serie di Prime Video Spider-Noir, arrivano voci secondo cui l’attore potrebbe riprendere il ruolo di(interpretato in: Spirito di Vendetta) per la Marvel. I Marvel Studios, come noto, hanno detenuto i diritti di questo personaggio per anni, consentendo alla Marvel Television di utilizzare la versione di Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D. per un breve periodo. Di recente, tuttavia, si è diffusa la voce che Johnny Blazein procinto di fare il suo debutto nel MCU.Inizialmente si era detto che ciòpotuto accadere in una “presentazione speciale dei Marvel Studios”, ma con la Disney che ha spostato la sua attenzione da Disney+ al grande schermo nel tentativo di aumentare i profitti delle sale, questi piani potrebbero essere caduti nel dimenticatoio.