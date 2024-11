Thesocialpost.it - Movimento 4B, partita dalla Corea del Sud si diffonde negli Usa la protesta femminista radicale: “Mai più rapporti con gli uomini”

Viviamo in un mondo sempre più complesso, dove ogni questione viene portata agli estremi. Un mondo che ci vede sempre più divisi, incapaci di dialogo e di comprensione. Indel Sud, e ora con sempre maggiore risonanza ancheStati Uniti, sta prendendo piede un’organizzazioneche fa della lotta al patriarcato il suo obiettivo principale: il4B. E se nel Sud Est Asiatico sono presenti questioni che è urgente siano affrontate, fa pensare che questacosì estrema sia ora approdata in Occidente.Il “4B” si basa su quattro principi fondamentali: no al sesso, no al matrimonio, no agli appuntamenti e no alla procreazione. Ilrappresenta una forma estrema dicontro le disuguaglianze di genere e il patriarcato. La sua diffusione fuori dai confini sudni è stata incentivata da eventi come la vittoria di Donald Trump, che ha accentuato il senso di disillusione verso le politiche di genereStati Uniti.