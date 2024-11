Dailymilan.it - Milan, ecco perchè Luka Jovic non gioca, le parole di Paulo Fonseca

, in conferenza stampa,risponde sulla questione legata a: il serbo è ancora nel progetto rossoneroUn dubbio che assale ormai tutti i tifosi rossoneri. Stiamo parlando della posizione dell’attaccante serbo ex Real Madrid,, all’interno del gruppo squadra rossonero.La scelta di lanciare Francesco Camarda al posto di Tammy Abraham contro il Cagliari inabissa ancora di più la punta serba ex viola.però, risponde in conferenza stampa alle domande centrate sull’attaccante e rassicura,sta ancora dentro al progetto. Il suo problema è però fisico, aggiunge, non sta ancora bene e continua ad avere dolori. Non sarà della partita. Le:Sta dentro il progetto. Il problema è che non sta bene fisicamente. Ha un problema che continua. Lui si è allenato in questi giorni ma con doloreancora oggetto misterioso, maspieganon, lediLEGGI ANCHE: Rafael Leao? Nessun problema con lui, ho provato delle strategie.