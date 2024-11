Ilrestodelcarlino.it - Marina, due giornate a Giovagnoli

Solo sessanta i biglietti disponibili per i tifosi dell’Osimana per la trasferta di domenica allo stadio Sandro Ultimi di Chiesanuova di Treia. E’ la partita più importante della decima giornata di Eccellenza: di fronte prima contro quarta in classifica. Squalifiche. In Eccellenza dueper De Matteis (Alma Juventus Fano). Una a Veneroso (Matelica) e Tortelli (Tolentino). Promozione. Duedi stop per). Una a Storani e Mosca (Vigor Castelfidardo), Serpicelli (Barbara Monserra), Rebiscini (Pergolese), Paoli (Villa S.Martino) e Carboni (Moie Vallesina). Squalificato fino al 20 novembre Guiducci, allenatore della Pergolese ‘’per comportamento irriguardoso nei confronti di un calciatore avversario, reiterato anche a seguito del provvedimento di espulsione’’.