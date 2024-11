Ilrestodelcarlino.it - Macerata, giallo della baronessa: sfilano i testimoni

, 8 novembre 2024 – Prima giornata di interrogatori, ieri nella caserma dei carabinieri di Tolentino, per cercare di fare luce - dopo 44 anni - sulla morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e Gabriella Guerin, 39enne friulana che le faceva da interprete. Il 29 novembre 1980 le due donne sparirono da Sarnano. E ieri cinque persone del posto, presenti all’epoca dei fatti, sono state ascoltate dal pm Francesco Carusi, che coordina l’indagine, e dal Ros (Raggruppamento operativo speciale) di Roma. Sono stati interrogati, nell’ordine, Francesca Carducci, moglie del geometra Nazzareno Venanzi, il quale si occupavaristrutturazione del casolare in contrada Schito acquistato dalla May; Dea Pellegrini, che la famiglia Venanzi aveva chiamato come interprete, per farsi aiutare nei dialoghi con la; lo stesso geometra Nazzareno Venanzi; il cugino di quest’ultimo, Angelo Venanzi che lavorava con lui nello studio; Ortelio Valori, titolare dell’Hotel Sibilla, dove lae l’assistente erano passate quel pomeriggio del 29 novembre ‘80, prima di scomparire nel nulla.