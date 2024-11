Ilfattoquotidiano.it - MA-01 Maserati Biturbo Shamal, il restomod old style che conquista – FOTO

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Per il ciclo “a volte ritornano”, ecco servita la MA-01, riedizione rivista e migliorata del celebre coupé italiano del Tridente, messa a punto da Modena Automobili, azienda con sede proprio nell’omonima cittadina emiliana. È l’ennesimo modello che va ad alimentare il crescente trend dei “”, operazioni che prevedono restauro e ammodernamento di vecchie glorie su quattro ruote e che stanno convincendo un numero sempre maggiore di facoltosi appassionati a tutte le latitudini.Questa MA-01, in particolare, è in fase di sviluppo e la sua omologazione stradale è attesa per fine 2025. Ne saranno prodotti 33 esemplari, venduti ciascuno al prezzo di partenza di 585.000 euro più tasse; chiaro che sul conto pesano soprattutto l’esclusività e l’artigianalità del mezzo, per cui sono necessari tempi di costruzione e consegna che variano tra 8 e 10 mesi.