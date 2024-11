Superguidatv.it - Lorenzo Spolverato e l’amore con Shaila Gatta: “Non siamo fidanzati”- La confessione al Grande Fratello

torna a sorprendere i telespettatori, svelando la sua verità sul rapporto instaurato con, al. In una confidenza registrata nel daytime settimanale del reality in onda sulle reti Mediaset, il modello chiarisce che con l’ex allieva di Amici non siano giunti all’ufficializzazione di un impegno in amore.2024,rompe il silenzio sul rapporto conAl di là del fuoco della passione, che si palesa con le varie effusioni amorose tra loro, nella Casa più spiata in Italia,non sono impegnati, dal punto di vista sentimentale. O almeno questo è a detta del modello milanese.“Non è la mia fidanzata,liberi”, fa sapere il gieffino menzionando, in una confidenza condivisa con la coinquilina al, Yulia Bruschi.