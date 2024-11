Ilprimatonazionale.it - L’insostenibile pesantezza dei democratici che piangono per la democrazia

Leggi l'articolo completo su Ilprimatonazionale.it

Roma, 8 nov – Il circo dell’indignazione e del piagnisteo mediatico post elezione di Trump non si placa, anzi a Piazzapulita si procede a mettere insieme i pezzi della “catastrofe” e del “pericolo” per lapartendo dalle scuole e dal Blocco Studentesco.Da Trump al Blocco Studentesco Formigli annuncia il suo personale ruolo di Cassandra: “Abbiamo fatto un elenco di fatti piccoli o grandi che in qualche maniera sono avvenuti subito dopo la vittoria di Trump, non ci sarà nessuna relazione ma mi fa piacere citarlo perché è un fatto molto grave”. L’episodio in questione è questo: “Fuori dal liceo Montessori di Roma sono stati affissi dei manifesti contro Scurati”. Ma cerchiamo di vedere più da vicino quanto accaduto. Come ricorda anche Formigli, il luogo dell’affissione non è casuale, infatti la scuola è la stessa dove due studenti sono stati sospesi per dieci giorni per aver fatto il saluto romano.