Quotidiano.net - La svolta dopo 14 anni. Sindaco pescatore ucciso. Un militare tra i 4 arrestati

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

POLLICA (Salerno)oltre 14dall’omicidio di Angelo Vassallo,di Pollica-Acciaroli, avvenuto il 5 settembre 2010, potrebbe essere arrivata la. Condizionale d’obbligo visto i flop che hanno zavorrato l’inchiesta sulla morte di quello che da tutti era conosciuto come il "". Tra i quattro arresti richiesti dal procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, ce ne è uno davvero "eccellente": Fabio Cagnazzo, colonnello dei carabinieri, figlio di un generale in pensione a cui si deve la creazione dei Ros, e fratello di altri due ufficiali dell’Arma. Un tempo considerato un ‘eroe’ nella lotta contro le cosche, è oggi finito dietro le sbarre con un’accusa infamante: concorso in omicidio aggravato da premeditazione e metodo mafioso. Insieme a lui, sono statiLazzaro Cioffi, ex carabiniere infedele già coinvolto in inchieste per legami con i narcos di Caivano, il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan di Scafati "Loreto-Ridosso", e l’ex gestore di cinema Giuseppe Cipriano.