Ilfattoquotidiano.it - La mia solidarietà a Christian Raimo: rettori e dirigenti difendono i ministri e mai i prof

è stato colpito dall’ufficio scolastico regionale con la sospensione dal servizio per tre mesi e la decurtazione dello stipendio del 50% per le sue parole contro il ministro Valditara. Esprimo la miaperché le libertà in Italia sono sotto attacco da parte di chi dovrebbe tutelarle:scolastici e.La prima ragione della miaè che un rettore o un dirigente scolastico può essere schierato con un partito di governo o operare in suo favore. Nessuno può escludere che quel rettore o dirigente scolastico stia reprimendo unessore per compiacere un ministro. Ie iscolastici che puniscono unessore per difendere un ministro gettano sempre una luce sinistra su di sé. La ragione è ovvia. Un ministro non ha bisogno di essere aiutato da un rettore o da un dirigente scolastico, però iscolastici e ipossono essere aiutati da un ministro.