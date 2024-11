Sport.quotidiano.net - Il turnover e i limiti della “Fiorentina 2”: a Cipro un campanello d’allarme

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Firenze, 8 novembre 2024 – Tre partite nel girone unico di Conference League e tre copioni (quasi) uguali per la: primo tempo giocato dalle seconde linee con i viola in difficoltà, poi nella ripresa (anche con l’ingresso di alcuni titolari) si ribalta la situazione. Copioni “quasi” uguali perché nella serata dil’ingresso di cinque titolari (Beltran, Dodo, Ranieri, Gosens e Bove) non è bastato a ribaltare il disastroso 2-0 del primo tempo. Così, i viola sono invece riusciti nell’impresa (davvero notevole) di perdere contro l’Apoel di Nicosia, una squadra decisamente modesta. A Firenze contro i gallesi del New Saints, devono entrare Gudmundsson e Kean per dare nuova spinta ai gigliati. In casa degli svizzeri del San Gallo, in verità, la rimonta parte da Sottil e Ikoné (due seconde linee), ma sono decisivi gli ingressi di Beltran, Comuzzo, Cataldi e Gosens.