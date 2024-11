Calciomercato.it - Hummels resta in Serie A: addio Roma e squadra già scelta

Matspotrebbe lasciare lagià a gennaio,che si avvicina e possibile trasferimento in un’altrainAIn estate, era uno dei parametri zero più appetibili in assoluto sul mercato, avendo un carico di classe ed esperienza che poteva far comodo a chiunque, essendo oltretutto reduce da una finale di Champions League con il Borussia Dortmund, ancora una volta, dopo il precedente del 2013. Ma l’esperienza italiana di Mats, arrivato nel nostro campionato alla fine dell’estate, finora si sta rivelando tutt’altro che esaltante.inA:già– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Con la maglia della, lo abbiamo visto in campo una volta sola, per 23 minuti, quelli del finale di gara con la Fiorentina. Nei quali c’è stato per lui anche un rocambolesco autogol.