Gaeta.it - Festival Visioni Italiane: Alla scoperta dei talenti emergenti del cinema italiano

Facebook WhatsAppTwitter Dal 11 al 17 novembre, la città di Bologna ospiterà la 30ª edizione di, undedicato ai nuovi autori del. Per la prima volta, l’evento si svolgerà presso ilModernissimo, una storica sala recentemente ristrutturata. La manifestazione si afferma come un’importante piattaforma per registi e registe, dando visibilità a opere che spesso faticano a trovare spazio nel panorama distributivo.Un ponte per i nuovisi è affermato nel tempo come unfondamentale per lae la valorizzazione di giovani cineasti. Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, ha sottolineato questo aspetto, evidenziando l’importanza della rassegna come osservatorio privilegiato per nuovi