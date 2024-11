361magazine.com - Esce oggi “Feeling”: il singolo di Elodie e Tiziano Ferro

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

Il primo lavoro dei due insiemeFuoriin rotazione radiofonica e in digitale “”, il nuovodi, accompagnato anche dal videoclip ufficiale della collaborazione dei due artisti.È la prima volta che, che con la sua presenza scenica unica ha dato il via alla rivoluzione pop al femminile che ha invaso il nostro paese, e, che ha portato l’R&B nel mainstream italiano e senza il quale il pop disarebbe diverso, collaborano insieme in un, dalle sonorità R&B.Prodotto da Golden Years, il sound del brano, pur rimanendo contemporaneo, è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nell’immensa carriera die un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di.Leggi anche: “” è il nuovodiedL’esplorazione presente in “” di una relazione complicata e delle sue sfaccettature è stata tradotta in immagini con il videoclip girato interamente in bianco e nero, diretto da The Morelli Brothers, che mette in risalto l’intensità delle strofe del brano di, protagonisti indiscussi davanti all’obiettivo.