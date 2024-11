Equitazione | Gaudiano davanti a Coata nel salto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Italia protagonista nella prima giornata di gare dia Verona, valida per la Longines FEI Jumping World Cup. Doppietta azzurra con Emanuelea Luca. Il 38enne cavaliere lucano ha collezionato la 7^ vittoria in sella alla sua Jaja, castrone grigio di 10 anni KWPN.è stato l’unico a realizzare un percorso netto in un tempo inferiore ai 30? (29?26) precedendo di di 1”07 l’altro azzurro, che era in sella a Cassirana del Rilate. Terzo posto per l’austriaco Gerfried Puck, su Idiaal Special H.J. (31?00). Domani al Padiglione 8 di Fieracavalli si disputeranno altre due gare.nelSportFace.