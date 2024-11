Gaeta.it - Emergenza dengue ad Ancona: disinfestazione preventiva in centro storico

Un caso di malattia infettiva daè stato registrato ad, con una persona residente in via Matteotti ricoverata dal 6 novembre presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torrette. L'ASUR Marche ha comunicato l'importanza di attuare misure preventive, in seguito alla conferma della patologia. Di fronte a questa situazione, il Sindaco Daniele Silvetti ha approvato un'ordinanza che prevede laadulticida nelle aree pubbliche circostanti il luogo di soggiorno del paziente, toccando un'ampia zona delcittadino.Modalità die area coinvoltaL'intervento diavrà luogo nelle notti di oggi, sabato 9 e domenica 10 novembre, e interesserà le aree all'aperto, come strade, cortili, giardini e orti, situati entro un raggio di circa 200 metri dalla residenza del soggetto malato.