Giornalettismo.com - È colpa di TuneCore (e Believe) o degli “artisti furbetti”?

Le accuse di Universal Music Group, ABKCO Music & Records e Concord Music Group sono esplicitamente dirette alle etichette musicali francesi(sussidiaria della prima che opera anche negli Stati Uniti): hanno tratto profitto, attraverso le royalties, da brani “modificati” di cui non detenevano i diritti. Un addebito molto grave, anche perché si fa riferimento alle librerie musicali concesse – in licenza d’uso – a piattaforme come TikTok, Instagram, YouTube e servizi di streaming come Apple Music e Spotify. Ma è giusto puntare il dito solamente su queste due aziende? LEGGI ANCHE > La causa da 500 milioni di dollari sulle “canzoni accelerate” Andando a scandagliare all’interno dei “termini e condizioni” di utilizzo di, infatti, emerge un dettaglio molto importante che fa parte dei punti-chiave della sottoscrizione dei contratti tra l’etichetta musicale – che ha il proprio core business rappresentato da una piattaforma globale DIY (dunque per l’auto-pubblicazione) per gliemergenti – e chi decide di rivolgersi ai loro servizi per ampliare la portata delle proprie canzoni.