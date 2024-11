Lanazione.it - "Comunità che attira chi cerca occupazione"

"Il report è chiaro, gli stranieri stanno contribuendo al ringiovanimento della popolazione e sipresentano sempre di più come il fattore X che potrà spazzare via il calo demografico". Il sociologo Vincenzo Scalia, professore all’università di Firenze, non ha dubbi sull’affresco dipinto dal nuovo studio sul numero di residenti stranieri in città. Professore, lo studio mostra un cambiamento in atto? "Sì, un cambiamento netto. Ancora più limpido se si guarda come sono distribuiti i nuclei familiari tra le diverse nazionalità" Ovvero? "Si nota una decrescita delle etnie che storicamente risultano essere quelle prevalenti" Ad esempio? "Ci si aspetterebbe di trovare le famiglie albanesi oppure quelle maghrebine in testa, dato il forte radicamento di queste nazionalità. Invece non è così" E perchè? "Sono entrate in gioco le seconde e terze generazioni di immigrati.