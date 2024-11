Tpi.it - Caso autoctono di malaria in Italia, l’allarme degli esperti: “È un guaio che neanche vi immaginate”

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

diinIldiregistrato inpreoccupa, e non poco, gliche lancianosulla malattia scomparsa dal nostro Paese negli anni Settanta.Il, così come comunicato dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, è “stato diagnosticato dall’Azienda Ospedaliera di Verona undiautoctona in una persona senza storia di viaggi recenti in paesi in cui la malattia è endemica”.Tra coloro che hanno lanciato subitoc’è il virologo Roberto Burioni che sul suo profilo X ha scritto: “Se questo è confermato è unchevi. Altroché dengue“.Se questo è confermato è unchevi. Altroché dengue. pic.twitter.com/EleuEkYFAL— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) November 7, 2024Anche il direttore di Malattie infettive dell’ospedale genovese Matteo Bassetti invita a tenere alta la guardia: “Se confermatodiin Veneto, vuol dire che il processo di tropicalizzazione del nostro paese è completato.