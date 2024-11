Ilrestodelcarlino.it - Ancona, Centrale a idrogeno: ecco come sarà

, 8 novembre 2024 – In cabina di regia c’è la Renco, player di caratura globale nel settore delle energie rinnovabili e alla continua ricerca di soluzioni innovative e sostenibili. Il tesoretto è pronto: 40 milioni di euro (dei 70 complessivi) per l’impianto per la produzione diverde. E i tempi? Tracciati anche quelli. Dovrà essere completato entro il 30 giugno 2026. Poi toccherà alla maxi riqualificazione di un simbolo, ormai malconcio, dell’industria che fu. È stata la società basata a Pesaro, ieri, a scoprire le carte sull’ambizioso progetto che assicurerà un futuro inedito all’ex stabilimento Montedison e avrà impatti positivi per ambiente, sviluppo ed economia. I passaggi Renco, in collaborazione con le società del Gruppo Avizoo, ha costituito un nuovo soggetto, OpificioMarche, con l’obiettivo di creare un impianto di produzione delle energie rinnovabili nel sito dismesso da decenni al confine tra Falconara e Montemarciano.