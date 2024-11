Lapresse.it - Vigile investito a Roma, parla il padre: “Ragazzo d’oro distrutto, era felicissimo del suo lavoro”

“Unsemplicissimo, ha sempre studiato, ha cominciato con il diploma da cuoco ma poi si è messo a fare il concorso nella polizia locale. E’ entrato con buoni vuoti, per lui c’erano solo studio ee adesso è statoda una persona alcolizzata che non li ha visti. Era ligio al dovere, devoto, non sopportava questa gente e proprio da questa gente è stato colpito”. Sono le prime impressioni deldi Daniele Virgili, agente della polizia municipale di 25 anni, a poche ore dall’incidente che lo ha visto coinvolto ieri sera sulla Tiburtina. Alè stata amputata una gamba e ora si trova in terapia intensiva al San Camillo.