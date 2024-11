Zonawrestling.net - VIDEO: Il wrestler NOAH Yoshiki Inamura arriva al Performance Center

La WWE è al centro di grandi cambiamenti, le “porte proibite” si stanno aprendo verso svariate direzioni.Quella di oggi si apre verso la Pro Wrestlingcon ilin visita aldi Orlando, in unsu X pubblicato direttamente da Shawn Michaels.L’arrivo diI’m excited to welcome @ghcto #WWENXT. This hard-hitting young man is going to be a problem for anyone he steps in the ring with.I look forward to growing NXT’s partnership with @global in the future. #WWENXT pic.twitter.com/0EQuHbJdvs— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) November 7, 2024 L’allenamento che faràal PC fa parte della collaborazione tra WWE estipulata quest’anno. Infatti precedentemente sono state le superstars NXT Josh Briggs e Tavion Heights ad essere state mandate in, per partecipare alN-1 Victory 2024 Tournament, mentre parlando di main roster AJ Styles ci è stato a Luglio e Shinsuke Nakamura ci ritornerà a Gennaio per la seconda volta in due anni.