Usa24, Biden "Transizione sarà pacifica e ordinata"

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri mi sono congratulato con Trump e ho assicurato una, questo è ciò che si merita il popolo americano”. Così il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe, nel suo discorso alla Nazione.“Per oltre 200 anni l’America ha portato avanti l’esperimento più grande, ed è un fatto, il nostro popolo vota per i propri leader e lo fa in maniera. Siamo una democrazia e la legge del popolo prevale sempre”, ha sottolineato.“Kamala Harris è stata una partner e funzionaria pubblica straordinaria, ha portata avanti una campagna storica, ha mostrato il suo grande carattere, ha profuso tutti i suoi sforzi e deve essere orgogliosa della campagna che ha portato avanti”, ha detto ancora il presidente, che ha aggiunto: “Le campagne elettorali sono una gara tra visioni che sono in concorrenza e noi abbiamo accettato la scelta che ha fatto il nostro Paese.