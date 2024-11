Liberoquotidiano.it - Urbanistica: gip Milano, 'fermata operazione speculativa contro cittadini'

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

, 7 nov. (Adnkronos) - E' un danno ingente quello che il Comune diavrebbe subito per il progetto urbanistico 'Scalo house'. E' quanto emerge nel decreto di sequestro preventivo firmato dal gip Mattia Fiorentini, ed eseguito dalla Guardia di finanza, per lo studentato di 122 posti letto e 65 appartamenti distribuiti su due imponenti edifici. Il progetto, come emerge dagli atti, ha un iter autorizzativo lungo cinque anni che parte dall'ottobre del 2019, con l'istanza allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) di un permesso di costruzione convenzionato per la ristrutturazione dello studentato (in un edificio già presente che affaccia su via Lepontina) e la costruzione all'interno di un cortile "compreso in un isolato già saturo di edifici", di un palazzo "alto più di cinque volte quello preesistente" e un "ulteriore edificio di otto piani in uno spazio vuoto".