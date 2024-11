Gaeta.it - Sospensione dell’acqua a Potenza e nei comuni lucani: rinnovata la misura fino a nuova attività

Facebook WhatsAppTwitter La situazione idrica in Basilicata continua a suscitare preoccupazioni, soprattutto nei 29coinvolti, tra cui. L’Unità di crisi ha stabilito unadell’erogazione, confermando il provvedimento in vigore da settimane. Questo articolo esplora i dettagli della decisione, le motivazioni dietro lae le implicazioni per la popolazione locale.Dettagli dellaidricaPer iinteressati dal sistema idrico Basento-Camastra, è stata attuata unadalle 18.30 alle 6.30, ogni giorno. L’eccezione a questa regola si applica al sabato, quando il blocco dell’erogazione inizierà alle 23. Questaha lo scopo di gestire le risorse idriche disponibili, in un periodo di crescente criticità.