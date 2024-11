Liberoquotidiano.it - Scomparso la notte di Halloween, dove lo ritrovano cadavere: Milano sotto-choc per Gino

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Si è concluso drammaticamente il giallo diPanaiia: il corpo recuperato poco fa da vigili del fuoco e carabinieri della Stazione di Binasco nel Naviglio Pavese, nei pressi del confine tra i comuni di Casarile, nel Milanese, e Rognano (in provincia di Pavia), è quella del 25enne milanesedalladel 1 novembre scorso, la sera di. L'identificazione delha presentato qualche difficoltà: il corpo del giovane infatti è stato in acqua diversi giorni. Panaiia sarebbe stato identificato per via di alcuni tatuaggi riscontrati, in attesa della autopsia che dovrebbe essere disposta dall'autorità giudiziaria. L'esame autoptico servirà anche escludere (o avallare) che ci siano lesioni compatibili con un atto doloso. Nei pressi della cascinasi sono perse le tracce del giovane, i carabinieri avevano trovato 20 chili di eroina in un borsone e un cellophane con altri 1.