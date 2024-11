Gaeta.it - Schianto di un autocompattatore a Roma: Danni seri a un palazzetto nel quartiere Flaminio

Facebook WhatsAppTwitter Un grave incidente ha scosso ildinella notte, quando unha perso il controllo, schiantandosi contro un palazzo in via Vitorchiano. Le cause di questo improvviso ed inquietante evento sono ancora sotto inchiesta, ma il risultato è stato disastroso: una parte del muro portante di un’abitazione è stata distrutta e un appartamento è stato colpito dalla caduta di macerie.L’accaduto e l’intervento dei soccorsiL’incidente si è verificato intorno alle 4.45 del mattino. Stando ai testimoni, l’autista del mezzo ha perso il controllo, colpendo frontalmente l’edificio. La potenza dell’impatto è stata tale da abbattere parte del muro portante, provocando il crollo di detriti all’interno di un appartamento occupato da un’inquilina.