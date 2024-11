Gaeta.it - Sant’Anna di Stazzema si accende di poesia: un’installazione luminosa per il Natale 2023

Facebook WhatsAppTwitter Situato nel cuore della Toscana,disi prepara a vivere unricco di significato e bellezza. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, il borgo lucchese ospiteràche non solo abbellirà il territorio, ma porterà con sé un messaggio di pace e rispetto, in onore dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazista avvenuto nel 1944. L’artista Marco Nereo Rotelli trasformerà l’intero paese in un’opera d’arte vivente attraverso l’illuminazione, rendendo omaggio alla memoria e alla.Undi luce eIl progetto artistico ideato da Marco Nereo Rotelli punta a creare un’atmosfera unica, in cui le parole dei poeti italiani e tedeschi si intrecciano con la luce, diventando simbolo di unche invita alla riflessione e all’unità.