Riduzione delle accise sulla birra da gennaio 2025. La misura è dentro alla Legge di bilancio

Non sono tempi felici per il vino e neppure per la. Ma il settore brassicolo italiano potrebbe trovare ossigeno nellastrutturaledal primoprossimo, approvata dCommissione agricolturaCamera, nell'iter di discussione parlamentareprossimadi. Il via libera della Comagri, nel dettaglio, punta a rendere strutturale laa 2,97 euro per ettolitro grado plato, e ripristinare gli sconti per i birrifici artigianali fino a 60mila ettolitri. Il parere positivo della Comagri arriva dopo diversi tentativi andati a vuoto da parte dei sindacati di categoria di inserire lanelle precedenti manovre economiche. Soddisfatti sia Asso, che parla a nome degli industriali, sia i piccoli birrifici riuniti in Unioni.