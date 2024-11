Lortica.it - Oposcoro

Leggi l'articolo completo su Lortica.it

Eccoci con l’oroscopo del 7 novembre: l’universo oggi si prende una pausa dalle grandi rivelazioni: preparatevi a una giornata di autocritica ironica e sorrisi amari.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi vuoi fare mille cose contemporaneamente, come sempre. Ma qualcuno dovrà pur dirtelo: “multitasking” non significa fare tutto male nello stesso momento. Stai cercando il successo? Magari prima inizia a cercare le chiavi di casa che hai perso ieri.Toro (20 aprile – 20 maggio)La tua agenda è più piena della tua dispensa (e questo è tutto dire). Ma tranquillo, il tuo attaccamento materiale ai dolci non ti deluderà. Per il resto, il lavoro? Non serve, basta dare l’impressione che tu stia facendo qualcosa di importantissimo. Ottimo lavoro!Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Oggi sei come un Wi-Fi di pessima qualità: connesso e sconnesso a intermittenza.