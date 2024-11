Nuovo stadio Milan incontro tra Scaroni e il sindaco di San Donato | Conferma della serietà del progetto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In seguito al colloquio con ilrichiesto da Francesco Squeri,di San, per fare il punto sulle intenzioni dei rossoneri in merito all’area San Francesco per il, le due parti si sono incontrate in mattinata. A fare chiarezza è stato il presidente del club, Paolo: “L’è stato positivo e ha ribadito ladele dell’approccio avuto dagli interlocutori coinvolti. L’amministrazione e le istituzioni hanno immediatamente tracciato un percorso ben definito, consentendoci di seguire fino a ora un iter procedurale celere e concreto“.“Abbiamo avuto ulterioreconcretezza delche la società sta portando avanti per l’area San Francesco. Siamo consapevoli che resta ancora aperta un’ipotesi suo, ma il via libera da partenostra Amministrazione resta vincolato al buon esito dell’Accordo di programma” ha spiegato invece ilSqueri.