Lanazione.it - Niente stelle Michelin in centro a Lucca. Nella guida resta solo Butterfly di Marlia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

I piatti della memoria che sposano ingredienti locali in chiave rivisitata. E’ la forza nuovamente consolidata dello storico ristorantedi, unico nel nostro comprensorio a tenere stretto l’ambito titolo di stellato. L’omaggio a Puccini, insito nel nome del ristorante aperto nel 1997 da Mariella e dallo o chef Fabrizio Girasoli (in cucina anche il figlio Andrea), ha fatto il resto. “Gentili ospiti, siamo felici di annunciare che il Ristoranteha riconfermato la stella2025 – così i proprietari del noto locale – . Vogliamo dedicare questo traguardo a chi continua a supportarci ogni giorno e condivide con noi questo viaggio“. Un riconoscimento che arriva da lontano, la prima stella perfu addirittura nel 2008. I nuovi stellati in Toscana sono 4: il ristorante Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), la Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), il Saporium a Chiusdino (Siena) che vanta al suo interno uno chef under 30, e la Locanda de’ Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara).