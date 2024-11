Lanazione.it - Morì a 18 anni sulla strada. Per Marianna Boccolini via all’iter di Beatificazione

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Via alla prima fase del complesso iter didi, rimasta uccisa a 18nel terribile incidentele dell’agosto 2010 a Stifone, in cui persero la vita anche una coetanea e un 17enne. "Il primo novembre 2024 è stata presentata la domanda per l’avvio dell’iter dell’Inchiesta diocesanavita e sulle virtù eroiche, nonchéfama di santità e di segni, di(1992-2010)" comunica la Diocesi. "Don Francesco Buono, legittimamente nominato come Postulatore della Causa die Canonizzzazione dida don Luciano Aflorei, parroco di Santa Maria Regina, Attore della Causa, mi ha esibito il Libello di domanda – si legge nell’Editto del vescovo Francesco Soddu – chiedendo l’inizio dell’Inchiesta diocesanavita e sulle virtu’ eroiche nonchéfama di sanitità e di segni della stessa" .