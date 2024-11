Iodonna.it - Mentre Diego e Giulia sono sempre più vicini, nella serie con Raoul Bova c'è un'altra new entry: è la nipote del maresciallo Cecchini

Nuovi imprevisti per Don Massimo e nuovi casi da risolvere per i carabinieri della caserma di Spoleto, con l’aiuto irrinunciabile del parroco. Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Don Matteo 14, dal titolo La luce del mondo. Le novità riguardano anche altri personaggi e le dinamiche tra di loro. Su tutte, l’arrivo delladelCecchini che darà del filo da torcere al nonno. “Don Matteo 14”: la clip della nuova stagione su Rai 1 X Leggi anche ›terza puntata di “Don Matteo 14” Cecchini aiuta Martini, Don Massimo sospetta diDon Matteo 14, anticipazioni quarta puntata stasera su Rai 1Lo scenario si apre con la morte di una ragazza.