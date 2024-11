Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, WTA Finals 2024 in DIRETTA: giocatrici in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin!!18:05che dovrà tirare fuori le ultime energie di una stagione storica, che l’ha portata nell’élite del tennis WTA.18:01 La situazione del gruppo di doppio femminile in cui militanoè la seguente: Dabrowski/Routliffe già qualificate e prime nel girone, Dolehide/Krawczcyz eliminate e ultime. Chi vincerà tra le azzurre esfiderà domani Siniakova/Townsend.17:57 Barbora Krejcikova approfitta di una spenta Coco Gauff e si regala la semifinale, sfiderà Sabalenka. Adesso.17:10 Krejcikova fa quello che le era richiesto per agguantare la semifinale, vincere quantomeno il primo set (7-5 in 52?) nella sfida con la già qualificata Coco Gauff. Se vincerà anche il secondo, sarà qualificata.