Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-3, 4-3, WTA Finals 2024 in DIRETTA: nuovo parziale delle azzurre, adesso il game chiave sul servizio debole

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANet, dopo due errori di lancio di palla. Che tensione.40-40 Quasi non stava in campo anche questa volèe in avanzamento a. Punto decisivo! Qui di decide un po’!40-30 Risposta vincente dritto.40-15 SI SFOGAAAcon la comoda chiusura, dopo l’ennesimo rovescio telecomandato di Sara! Due palle per avvicinarsi e non poco alla semifinale!30-15 SERVE&VOLLEY, con miracolo in demi-volèe annesso.però si mangia la chiusura con il rovescio al volo. Che errore.15-15 LUNGO, di nulla, il lob di rovescio di.0-15 Ci mette tanto con due lanci sbagliati e commette il 1° doppio fallo anche.4-3 BASTA LA PRIMA!prende una risposta diche sarebbe uscita di metri! C’è il break, serviràa breve!15-40 Doppio fallo (3°)! Palle break, tre!15-30 Tentativo disperato con il rovescio di Jasmine, ha vita facile