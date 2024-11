L’Italia ritrova le forze | Inter e Atalanta le migliori difese d’Europa

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-07 11:42:53 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Senza bisogno di tornare al ‘catenaccio’, la Serie A torna a brillare in Europa attraverso le sue. E lo fa concome maggiori esponenti. Proprio due squadre tremendamente offensive che, però, sono le uniche due in tutta la Champions League 2024-25 a non aver subito gol dopo quattro turni. E hanno avuto programmi impegnativi.Curiosamente la migliore difesa italiana (la Juventus, con 7 gol subiti in 11 partite di Serie A) non funziona in Europa. L’infortunio di Bremer a Lipsia li ha ‘schiacciati’. Ma un altro gallo canta a Milano e Bergamo quando suona la musica della Champions League. L’fa la ‘lavatrice’ in Italia (13 gol subiti) ma in Europa funziona;, più o meno così (14 gol subiti in Serie A).