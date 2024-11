Linkiesta.it - La squadra più hipster di tutto il Belgio

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Questa sera in Europa League si affronteranno a Bruxelles la Roma e la Royale Union Saint-Gilloise, due squadre con una classifica non brillantissima che stanno cercando di raddrizzare una stagione partita male, sia in Europa che nei rispettivi campionati nazionali. Degli avversari dei giallorossi si è sentito parlare spesso ultimamente: l’Union è emersa da qualche anno dalla seconda serie belga, arrivando fino ai quarti di finale di Europa League. L’inizio di questa stagione non sta andando come previsto anche se nella prima parte del 2024 ladi Bruxelles ha vinto la coppa di, conquistando un trofeo dopo quasi novant’anni di attesa. A luglio è arrivata anche la Supercoppa.Il club è stato rilevato sei anni fa dal proprietario del Brighton & Hove Albion Tony Bloom (ora azionista di minoranza) e da allora è iniziata una crescita che ha portato l’Union a partecipare alle ultime tre edizioni dell’Europa League.