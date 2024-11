La Roma non vince in trasferta dal 25 aprile | Juric in Belgio si gioca nuovamente la panchina

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

I numeri fanno rabbrividire: lanonindal 25scorso, quando una zuccata a tempo scaduto di Cristante (nel quarto d’ora recuperato) ad Udine regalò a Daniele De Rossi l’illusoria speranza di poter ancora credere alla Champions League. Da quel momento i giallorossi hanno accumulato undici partite esterne senzare. Sei pareggi, cinque sconfitte, una delle quali pesantissima a Firenze per 5-1. Persino nelle amichevoli laè sembrata a disagio in, avendo pareggiato 1-1 col Kosice e con l’Everton. L’impegno contro l’Union Saint-Gilloise inè incastonato in un momento che definire delicato è un eufemismo. Ivanha incassato la fiducia a tempo dei Friedkin dopo il ko di Verona, ma Dan e Ryan sono attesi nei prossimi giorni a Trigoria e questa non è mai una notizia rassicurante.