La Fed taglia i tassi di un quarto di punto 025 Powell | Non pensiamo sia il momento giusto di fare previsioni

Ilfattoquotidiano.it - La Fed taglia i tassi di un quarto di punto (0,25). Powell: “Non pensiamo sia il momento giusto di fare previsioni”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Nonsia ildi, sappiamo qual è l’obiettivo del nostro percorso, ma non sappiamo qual è il passo, ilè trovare la giusta velocità e la giusta destinazione”. Così il presidente Fed, Jerome, in conferenza stampa dopo il taglio deidi undi, portandoli in una forchetta fra il 4,50% e il 4,75%. “Siamo su un sentiero verso una politica più neutrale, dobbiamo vedere dove condurrà da qui a dicembre”, nel breve termine le elezioni in Usa “non avranno alcun effetto sulla nostra politica monetaria” ha spiegato. Per la banca centrale è la seconda riduzione consecutiva del costo del denaro. In settembre aveva infattito idi mezzo. La decisione arriva a poche ore dall’esito delle elezioni americane che hanno sancito il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.