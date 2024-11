Kudus del West Ham vede la squalifica estesa a cinque partite

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-06 22:55:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:MohammeddelHam ha avuto la suae ha ricevuto una multa di £ 60.000 a causa della condotta violenta nella partita di Premier League del mese scorso contro il Tottenham.stava già affrontando unadi trea seguito del suo cartellino rosso contro gli Spurs, che lo aveva escluso dalla vittoria per 2-1 delHam sul Manchester United, dalla sconfitta per 3-0 al Nottingham Forest e dall’imminente scontro di questo fine settimana con l’Everton.Tuttavia, una commissione di regolamentazione indipendente ha ritenuto il reato abbastanza grave da aggiungere altre duealla sua, che ora includerà anche ledi campionato contro il Newcastle United il 25 novembre e l’Arsenal il 30 novembre.