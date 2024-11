Dilei.it - Grande Fratello, Alfonso non si arrende e racconta il primo incontro con Federica

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

CheD’Apice stia in piena fase “lutto” dopo essersi lasciato conè un fatto noto. Nel giardino del, il nuovo concorrente si è lasciato andare a un racconto spiazzante, quasi surreale, su come lui e la sua exPetagna si siano conosciuti.Un salto indietro nel tempo, a quando erano due adolescenti e il confine tra l’innocenza e l’astuzia era ancora in fase di definizione., che all’epoca aveva appena solo 12 anni, si era presentata come un’affascinante quindicenne che frequentava le superiori, un dettaglio di “modifica creativa” per conquistare l’attenzione del ragazzo più.Il bluff die l’ingenuità di, all’epoca 15enne, non sospettava minimamente che dietro quel sorriso intrigante si nascondesse un bluff degno di un copione cinematografico.