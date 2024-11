Romadailynews.it - Germania in Crisi: verso elezioni anticipate?

Il 6 novembre 2024, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha destituito il ministro delle Finanze, Christian Lindner, leader del Partito Liberale Democratico (FDP). Questa decisione ha portato alla dissoluzione della coalizione di governo, composta da SPD, Verdi e FDP.La rimozione di Lindner è avvenuta in un contesto di crescenti tensioni all’interno della coalizione, con disaccordi su politiche economiche e di bilancio.Lindner aveva recentemente proposto una “svolta economica” che includeva misure come l’abolizione del contributo di solidarietà e una revisione delle politiche climatiche, incontrando l’opposizione degli alleati di governo.La destituzione di Lindner ha innescato unapolitica in, con la possibilità dinel marzo 2025.Nel frattempo, il governo dovrà affrontare la sfida di approvare la legge di bilancio e ottenere la fiducia in Parlamento entro il 15 gennaio 2025.