Ilrestodelcarlino.it - Fermana, mancano i punti del ’Recchioni’

Settimana di avvicinamento alla sfida di Fossombrone per lachiamata a risollevare una classifica che fino a questo momento forse non rappresenta fedelmente quello che la squadra ha espresso in campo. Una andamento particolare quello della stagione canarina che nelle prime quattro giornate ha fatto saltare il suo personalissimo fattore campo: due vittorie in trasferta a Reacanti e Ascoli Piceno, due sconfitte casalinghe contro Ancona e Isernia. Paradossalmente nelle ultime cinque gare, dopo il ko in casa de L’Aquila, il trend si è invertito completamente. Due ko esterni sempre di misura, a Notaresco e in casa del Roma City, tra l’altro in condizioni di infortuni e di assenze molto pesanti. In casa invece sono arrivati tre pareggi contro tre big di questo campionato ovvero Vigor Senigallia, Chieti e Teramo.