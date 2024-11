Ilrestodelcarlino.it - Effetto traino, Ugolini frena: "Tra Donald e Kamala scelgo il modello Giorgia"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Elena, nel rush finale della campagna elettorale, lo ripete come un mantra: "Corro per vincere". E se fino all’altro giorno la candidata di centrodestra alle Regionali del 17 e 18 novembre non nascondeva la speranza di un "Bologna" a suo favore, sfruttando un certo malumore verso il sindaco Matteo Lepore, o di "unLiguria" sull’onda della vittoria di Marco Bucci, da ieri c’è chi parla anche di "Trump". Tant’è che fin dalla mattinata di ieri i partiti che sostengonohanno brindato alla vittoria diTrump e al vento che viene dagli States. La preside, però,l’entusiasmo. E, alla conferenza stampa della Tgr Rai Emilia-Romagna, alla domanda su chi avrebbe votato tra Trump eHarris, ammette: "Per fortuna che non sono dovuta andare alle urne negli Stati Uniti.