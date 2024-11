Davidemaggio.it - Da giovedì 7 novembre La Talpa Detection in anteprima su Mediaset Infinity

In partenza il 7La, un format ad hoc pensato perInfinity, con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva dell’iconico reality di Canale 5 La– Who is the mole con particolare focus sugli elementi di investigazione. Conduce Diletta Leotta.Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Con La– Who is the molelancia un nuovo esperimento coraggioso, unico nell’intrattenimento e nel genere reality: una rete generalista che gioca di sponda con una piattaforma digital,Infinity.La modalità di fruizione multipiattaforma, in un continuo rimando traInfinity e Canale 5, offriranno al pubblico un’esperienza di visione e un dinamismo unici e totalmente nuovi.