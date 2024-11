Lanazione.it - Cucina, i locali più belli del reame. Michelin dietro le tre eccellenze disegna una mappa di segnalazioni

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Specchio delle mie brame, qual è il piatto più buono del? Il piccione di Terramira o il fegatello di maiale grigio di Octavin? Entrambi prodotti che i super esperti dihanno premiato: sia il locale di Capolona che quello in città si sono visti confermare la stella, la condividono con circa 300 ristoranti di tutta Italia. Tra questi, Il Falconiere che dalle porte di Cortona è la stella che brilla ormai da più anni, la prima ad accendersi sul firmamento gastronomico aretino. "Certo chef", "Ecco chef" sembra di sentir risuonare dalle cucine spalancate per un giorno sul mondo. Arezzo non aggiunge nuove stelle ma lucida quelle che aveva, e non era scontato. Tra quelle Terramira, i cui titolari hanno già annunciato di voler chiudere per rilanciare, con una proposta gastronomica ancora più avanzata: un viaggio verso la seconda stella, un "presepe"" per poche decine di attività in Italia? Vedremo.