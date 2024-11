Gaeta.it - Convegno ad Ariano Irpino: Roberto Esposito esplora Giacobbe e l’angelo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il saggio “I volti dell’avversario” del filosofosi preannuncia come un importante punto di riferimento per il dibattito critico contemporaneo. Il testo delinea una profonda analisi del misterioso incontro tranell’Antico Testamento, un episodio che solleva interrogativi su identità e conflitto. Domani, alle 17:00, questo lavoro verrà dibattuto durante unche si terrà alla biblioteca del centro di ricerca Biogem, nel comune di, in provincia di Avellino. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore e di stimati storici, arricchendo così il panorama culturale della zona.La programmazione delIldi domani si annuncia come un’importante occasione per approfondire il tema trattato nel saggio di