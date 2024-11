Biccy.it - Chappell Roan fa coming out: “Sono una ragazza lesbica che fa la drag queen”

è una delle artiste della nuova generazione che è esplosa quest’anno e che, al contrario di Sabrina Carpenter, è riuscita a litigare con chiunque: fan, fotografi, addetti ai lavori ecc ecc.confronts a photographer who was disrespectful to her at a Grammys party. pic.twitter.com/phs1SOTRER— Pop Crave (@PopCrave) October 26, 2024Un bel “caratterino” che però tutti le hanno perdonato perché Kayleigh Rose Amstutz (questo il vero nome di), ha sfornato varie hit fra cui Good Luck, Babe! che ha eseguito anche agli scorsi MTV Video Music Awards dove è stata annunciata da Sasha Colby, una vincitrice di RuPaul’sRace. Sasha, proprio in quell’occasione, ha appellato la cantante come “sua figlia” perché lei, nonostante sia una donna cisgender, pratica l’arteda anni e si considera tale.