Calhanoglu è solo 5 nella classifica dei migliori rigoristi al mondo | il primo non ha mai sbagliato

Hakanè stato decisivo in Inter-Arsenal con il rigore che è valso la vittoria in Champions. 19° centro dal dischetto sui 19 tiri fin qui calciati in nerazzurro con uno score del 100%. Ma considerando tutti i tiri dagli 11 metri in carriera, il centrocampista turco non è nemmeno sul podio: meglio di lui hanno fatto in tre e il, Cole Palmer, non ne ha mai fallito uno.